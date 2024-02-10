Бетербиев заявил, что три месяца было бы оптимально на подготовку к бою с Биволом

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал, сколько ему необходимо времени для подготовки к поединку с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Сколько времени на подготовку было бы оптимально? Думаю, месяца три. Но если есть только такой вариант, то ничего, справимся. Не хочу, чтобы из-за меня он не состоялся. Всегда был готов к бою с Биволом и очень хотел сойтись именно с ним. Так что потерпим», — приводит слова Бетербиева RT.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Официально бой еще не анонсирован.