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Сегодня, 22:15

Бетербиев — о следующем бое: «Это зависит не только от меня, но и от организаторов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассказал, когда будет готов к следующему бою.

— Когда вы будете готовы к следующему бою? Сколько займет пауза?

— Это зависит не только от меня, но и от организаторов. Я уже хочу в зал вернуться, уже скучаю. Удовольствие от тренировок? Спорт это здоровый образ жизни, он включает в себя все.

— Рой Джонс не передавал эстафету?

— Нет. Знаю его, но не знал, что он последний чемпион мира. Я не сильный любитель бокса. Тренируюсь, занимаюсь, но не фанат.

— А чего фанат?

— В зале — фанат. Но не знаю, кто, где боксировал.

Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением судей в Эр-Рияде и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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