Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном бое с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Было ли в интервью Бивола, что могло меня задеть? Я последние несколько лет слышал, что он говорит, что хочет со мной боксировать. Но эти несколько лет в нашем дивизионе другие чемпионы тоже говорят, что они хотят боксировать, я говорил, что хочу. Кто хотел, тот боксировал, а он только говорит. Это как-то неправильно. Буду ли доволен, если этот бой не состоится? Если суждено будет, если нет, то не будет», — сказал Бетербиев «СЭ».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.