Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

27 октября, 20:35

Бетербиев об Усике: «С ним у меня ничего нет, он не в моем весе»

Бетербиев высказался об Александре Усике
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артур Бетербиев.
Фото «СЭ»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» высказался о чемпионе WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александре Усике.

«Александр Усик? С ним у меня ничего нет, он же не в моем весе. Он же в тяжелый перешел. Если я тоже перейду, то поговорим. А так, не люблю разбрасываться словами. Сегодня его не видел. Я же адекватный человек. Я не бью никого на улице. Только если попросят ударить», — сказал Бетербиев «СЭ».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.

Источник: https://youtu.be/5BnoFqOS2l0?t=191
Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
4
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетербиев — о возможном поединке с Биволом: «Кто хотел, боксировал, а он только говорит»

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: где и во сколько смотреть бой бесплатно в России
Новости
RSS RSS
Все новости