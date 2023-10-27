Бетербиев об Усике: «С ним у меня ничего нет, он не в моем весе»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» высказался о чемпионе WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александре Усике.

«Александр Усик? С ним у меня ничего нет, он же не в моем весе. Он же в тяжелый перешел. Если я тоже перейду, то поговорим. А так, не люблю разбрасываться словами. Сегодня его не видел. Я же адекватный человек. Я не бью никого на улице. Только если попросят ударить», — сказал Бетербиев «СЭ».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.