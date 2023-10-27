Бетербиев об Усике: «С ним у меня ничего нет, он не в моем весе»
Бетербиев высказался об Александре Усике
Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» высказался о чемпионе WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александре Усике.
«Александр Усик? С ним у меня ничего нет, он же не в моем весе. Он же в тяжелый перешел. Если я тоже перейду, то поговорим. А так, не люблю разбрасываться словами. Сегодня его не видел. Я же адекватный человек. Я не бью никого на улице. Только если попросят ударить», — сказал Бетербиев «СЭ».
В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.
Источник: https://youtu.be/5BnoFqOS2l0?t=191
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