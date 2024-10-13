Бетербиев решением судей победил Бивола и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

Российский боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

Вечер бокса прошел в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.