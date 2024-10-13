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Сегодня, 01:54

Бетербиев нанес Биволу первое поражение в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.

Российский боксер Артур Бетербиев решением судей победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По итогам 12 раундов в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа. Однако это его первая победа решением судей.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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