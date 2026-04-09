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Махмудов — о поединке с Фьюри: «Не чувствую давления, потому что Бог готовил меня к этому всю жизнь»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Арсланбек Махмудов рассказал, что не чувствует давления перед поединком против британца Тайсона Фьюри.

«Я рад участвовать в подобном мероприятии и в этом большом шоу с громкими именами. Я не чувствую давления, потому что Бог готовил меня к этому моменту всю мою жизнь. Я верю, что это мое время», — сказал Махмудов на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
Бокс
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