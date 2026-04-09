Махмудов — о фото 10-летней давности с Фьюри: «Был и остаюсь его поклонником»

Российский боксер Арсланбек Махмудов прокомментировал фото с британцем Тайсона Фьюри, сделанное 10 лет назад.

«Я был и остаюсь его поклонником. Но в субботу речь пойдет о моей истории», — сказал Махмудов на пресс-конференции.

Бой между Махмудовым и Фьюри пройдет в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Поединок станет главным событием боксерского вечера.

На счету 37-летнего Фьюри рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. 36-летний Махмудов в профессиональном боксе провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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