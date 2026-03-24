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Американскую боксершу Исис Сио ввели в искусственную кому после нокаута

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская боксерша Исис Сио оказалась в медикаментозной коме после поединка с соотечественницей Жослин Камарильо, сообщает Boxing Scene.

Бой прошел в субботу в Сан-Бернардино и завершился победой Камарильо техническим нокаутом. В одном из эпизодов Сио пропустила серию ударов по корпусу и в голову, после чего потеряла сознание и упала на ринг. Ей оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу.

Как говорится в заявлении семьи спортсменки, решающим стал удар в область печени, из-за которого произошло резкое падение давления. Поддержку Сио выразили Камарильо, а также Всемирный боксерский совет (WBC).

По данным двух официальных лиц, позднее Сио вывели из медикаментозной комы, и она начала говорить. Врачи продолжают наблюдать за 19-летней спортсменкой.

Теперь в активе Сио одна победа и три поражения, Камарильо одержала шесть побед в шести поединках.

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