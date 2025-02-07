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7 февраля 2025, 13:04

Альварес проведет четыре боя в рамках Riyadh Season

Сергей Ярошенко

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес подписал контракт с Riyadh Season на четыре боя, сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Первый поединок пройдет в мае в Эр-Рияде. Возможными соперниками Альвареса называются американец Джермалл Чарло и француз Бруно Сурас. Бой противамериканца Теренса Кроуфорда пройдет в сентябре и станет главным событием турнира Riyadh Season в Лас-Вегасе.

Еще один поединок мексиканец проведет в феврале 2026 года в Эр-Рияде. Среди возможных соперников являются называются россиянин Дмитрий Бивол, британцы Хамза Шираз и Крис Юбенк — младший.

На счету 34-летнего Альвареса 62 победы, два поражения и две ничьих. за карьеру. Он является чемпионом WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Сауль Альварес
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