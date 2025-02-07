Сауль Альварес проведет четыре боя в рамках Riyadh Season

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх заявил о подписании контракта с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

«Не связывайтесь со львом. Четыре боя Канело в рамках Riyadh Season. Сделка заключена. Лев не теряет сон из-за мнения овцы. Бойтесь льва, а не джунглей», — написал Аль Аш-Шейх в социальных сетях.

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и WBO. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. Последний раз Альварес выходил на ринг в сентябре 2024 года, одержав победу над Эдгаром Берлангой единогласным решением судей.