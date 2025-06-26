Бокс/ММА
26 июня, 12:30

Джейк Пол — Хулио Сесар Чавес: дата и время начала боя

Джейк Пол и Хулио Сесар Чавес-младший проведут поединок 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейк Пол.
Фото Reuters

Американский блогер Джейк Пол и мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший проведут 10-раундовый поединок в тяжелом весе в ночь с 28 на 29 июня. Вечер профессионального бокса пройдет на арене «Хонда Центр» в Анахайме (штат Калифорния, США). Начало турнира — в 3.00 по московскому времени. Главный бой Пол — Чавес-младший ожидается после 6.00 мск.

В России официальной трансляции боксерского вечера не запланировано. В прямом эфире смотреть бой можно на онлайн-платформе DAZN.

28-летний Пол в боксе провел 12 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел 1 поражение.

39-летний Чавес имеет профессиональный рекорд: 53 победы, 6 поражений, 1 ничья и еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Джейк Пол
Бокс
Хулио Сесар Чавес-младший
