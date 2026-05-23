Александр Усик — Рико Верхувен: прямая трансляция боя

В субботу, 24 мая, состоится титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Украинский боксер Александр Усик проведет защиту пояса против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена (Нидерланды). Главный бой ожидается после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию титульного поединка. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.