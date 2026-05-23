Александр Усик против Рико Верхувена: ориентировочное время начала боя

Боксер из Украины Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувена проведут титульный поединок в тяжелом весе в субботу, 23 мая. Боксреский вечер состоится на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет). Главный бой начнется после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию боксерского вечера в Гизе покажут на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть главный бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».