Александр Усик против Рико Верхувена: ориентировочное время начала боя
Александр Усик проведет бой против Рико Верхувена в Гизе 23 мая
Боксер из Украины Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувена проведут титульный поединок в тяжелом весе в субботу, 23 мая. Боксреский вечер состоится на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет). Главный бой начнется после 23.30 по московскому времени.
Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен
«СЭ» ведет текстовую трансляцию перед боем. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.
В прямом эфире трансляцию боксерского вечера в Гизе покажут на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть главный бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
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