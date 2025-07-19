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19 июля 2025, 12:15

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: трансляция боя начнется ориентировочно после 0.30 мск 20 июля

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия, Великобритания). Начало главного события ожидается после 1.00 воскресенья, 20 июля, по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Александр Усик&nbsp;&mdash; Даниэль Дюбуа.Кто победит в бою Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: прогнозы на исход реванша

26 августа 2023 года Усик победил Дюбуа в первом бою техническим нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. Рекорд боксера — 23 победы и 0 поражений.

27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. В профессиональной карьере у него 22 победы и 2 поражения.

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