Александр Усик — Даниэль Дюбуа: трансляция боя начнется ориентировочно после 0.30 мск 20 июля

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия, Великобритания). Начало главного события ожидается после 1.00 воскресенья, 20 июля, по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

26 августа 2023 года Усик победил Дюбуа в первом бою техническим нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. Рекорд боксера — 23 победы и 0 поражений.

27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. В профессиональной карьере у него 22 победы и 2 поражения.