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Сегодня, 12:06

Поветкин обратился к жителям Курской области: «Скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами»

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) поддержал жителей Курской области.

«Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами», — приводит слова боксера NEWS.ru.

Ранее Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области. Экс-боксер будет отвечать за блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни.

Источник: news.ru
Александр Поветкин
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