Альварес высказался о конкуренции с UFC: «Мои бои — это нечто особенное»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) прокомментировал то, что UFC 306 состоится в тот же день, что и его бой с Эдгаром Берлангой (22-0).

«Канело — это особенный случай. Канело — это нечто особенное. Меня не волнует, что будет мероприятие UFC, потому что, когда Канело выходит на ринг, это совсем другая история», — приводит слова Альвареса инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Альварес и Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

UFC 306 состоится 14 сентября в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.