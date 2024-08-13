Резников может провести боксерский поединок в сентябре

Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников рассказал о возможности дебютировать в боксе.

«У меня есть устная договоренность с ребятами из All Stars Boxing. С ними у меня товарищеские и профессиональные отношения. 28 сентября они проведут турнир в городе Алматы. Будут громкие имена Куат Хамитов и Нурберген Шарипов, а также многие другие. Я буду рад возглавить турнир в Казахстане в рамках этой организации. Жду хорошего топового соперника, которого знают все. После того как ACA даст мне разрешение, подпишу контракт и дебютирую в боксе», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

В последний раз Резников проводил бой в июне нынешнего года в турнире ACA 177, одержав победу над Мухамедом Коковым единогласным решением судей.