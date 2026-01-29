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29 января, 18:00

FONBET представил линию на матчи НХЛ, в которых Овечкин может забросить 1000-ю шайбу

Букмекерская компания FONBET представила линию на матчи Национальной хоккейной лиги, в которой нападающий может забросить 1000-ю шайбу в НХЛ с учетом регулярного чемпионата и плей-офф.

По мнению букмекера, наилучший шанс у Овечкина будет в матче с «Нэшвиллом» 6 февраля (коэффициент 4.70). Вероятность наступления этого события в матче с «Филадельфией» оценивается в 5.50, «Нью-Йорк Айлендерс» — 7.00, а в матче с «Каролиной» — 12.0.

На данный момент у нападающего «Вашингтона» 996 шайб в карьере, 919 из которых он забросил в регулярном чемпионате. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству шайб (1016), ему нужно забросить еще 21 шайбу. Вероятность этого события в текущем сезоне оценивается в 4.90.

Александр Овечкин является амбассадором FONBET с 2021 года.

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