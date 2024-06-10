Наоя Иноуэ назвал лучшего боксера в мире

Неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (27-0) считает, что он лучший боксер вне зависимости от весовой категории, но отметил, что его впечатлило выступление абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) в бою с экс-чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-1).

«Лучший боксер на данный момент? Я считаю важным признавать свои достижения, но бой между Кроуфордом и Спенсом меня очень впечатлил», — сказал японец Top Rank Boxing.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Луиса Нери (35-2) в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring в легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.