Экс-чемпион мира Майкл Мурер: «Травмы остаются с боксером еще долго после того, как он снимает перчатки»

Член Зала славы бокса, четырехкратный чемпион мира в двух весовых категориях Майкл Мурер (52-4) признался, что перенес 28 операций и лишился способности чувствовать запахи и вкусы, призвав при этом санкционные органы, менеджеров и промоутеров бокса уделять должное внимание благополучию бойцов.

«Нанесенный организму бойца ущерб сохраняется еще долго после того, как он снимает перчатки. Я всего лишь один из многих бойцов-пенсионеров, которые остались наедине с длинным списком травм без какой-либо существенной страховой помощи», — отметил Мурер на церемонии.

Мурер вошел в Зал славы бокса вместе с экс-чемпионом мира в первом полусреднем и полусреднем весе Рикки Хаттоном (45-3), экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Иваном Кальдероном (35-3), многократным чемпионом мира в двух весовых категориях Диего Корралесом (40-5) и другими боксерами.