Эдди Хирн назвал возможного соперника Джошуа: «Мы обязаны устроить этот бой»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) должен в конце концов подраться с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Мне кажется, все, о чем говорит Его Превосходительство Турки Аль-Шейх, связано с возможностью боя Джошуа с победителем реванша между Фьюри и Усиком. Если Джошуа одержит победу в сентябре, мы должны будем провести бой. Ведь если Фьюри снова станет объединенным чемпионом, мы просто обязаны организовать этот поединок», — сказал Хирн talkSPORT.

Реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.