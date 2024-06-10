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Эдди Хирн назвал возможного соперника Джошуа: «Мы обязаны устроить этот бой»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) должен в конце концов подраться с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Мне кажется, все, о чем говорит Его Превосходительство Турки Аль-Шейх, связано с возможностью боя Джошуа с победителем реванша между Фьюри и Усиком. Если Джошуа одержит победу в сентябре, мы должны будем провести бой. Ведь если Фьюри снова станет объединенным чемпионом, мы просто обязаны организовать этот поединок», — сказал Хирн talkSPORT.

Реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Джошуа нокаутировал Франсиса Нганну (0-2) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Энтони Джошуа
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