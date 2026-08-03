В возрасте 61 года умер победитель Игр доброй воли по боксу Тарамов

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов умер в возрасте 61 года.

«Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи», — сообщили близкие спортсмена, слова которых приводит ТАСС.

Тарамов трижды становился чемпионом СССР. В 1987 году боксер завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

В 1986 году Тарамов в составе сборной СССР стал победителем Игр доброй воли — международных соревнований, созданных на фоне олимпийских бойкотов после того, как сборная США пропустила Олимпиаду 1980 года в Москве, а советские спортсмены не выступили на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе.