Чемпионат Европы по боксу-2026: расписание на 17 сентября

Чемпионат Европы по боксу среди взрослых стартует в четверг, 17 сентября, в Софии. Турнир пройдет на Asics Arena и завершится 25 сентября. В соревнованиях заявлены более 400 боксеров из 40 национальных федераций, включая Россию.

«СЭ» публикует расписание первого соревновательного дня чемпионата Европы. Время начала — московское.

17 сентября, четверг

15.30. Предварительные бои. Первая сессия.

18.00. Церемония открытия.

20.00. Предварительные бои. Вторая сессия.

Состав мужской сборной России на чемпионат Европы по боксу-2026

До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).

До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).

До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).

До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).

До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).

До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).

Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу-2026

До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан);

До 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край);

До 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край);

До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия);

До 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край);

До 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан);

До 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край);

До 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область);

До 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край);

Свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край).

На чемпионате разыграют медали в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин. Турнир проводится под эгидой European Boxing и World Boxing.

Бокс: чемпионат Европы-2026, расписание боев, результаты, состав сборной России и трансляции