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Умар Кремлев: «Александр Карелин — самая главная мировая легенда»

Председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина главной легендой мирового спорта.

24 июля исполнилось 30 лет со дня победы Карелина на Олимпийских играх-1996 в Атланте.

«Александр Карелин — самая главная мировая легенда. Человек, который доказал: нет ничего невозможного, если есть характер и вера в себя. 30 лет назад он совершил настоящий подвиг — с тяжелейшей травмой, фактически одной рукой, прошел олимпийский турнир и снова стал чемпионом.

Карелин — это пример мужества и силы духа. Пример того, как нужно стоять за свою страну, как представлять ее с честью, гордостью и достоинством.

Для нас огромная гордость — работать вместе с Александром Карелиным на благо Федерации спортивной борьбы России. Он — авторитет для всей нашей спортивной семьи», — приводит слова Кремлев пресс-служба IBA.

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Александр Карелин
Умар Кремлев
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