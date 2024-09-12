Тим Цзю назвал следующего после Муртазалиева соперника

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) заявил, что после поединка с чемпионом IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0) хочет подраться с Эриксоном Лубином (26-2).

— Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы организовать как можно больше боев. Как только мы проведем поединок с Муртазалиевым, сразу же приступим к следующему бою. И так далее.

Главное — это цели, стремления, деньги, наследие и возможность стать лучшей версией себя. Мои планы довольно просты: я жду следующих соперников — Муртазалиева, а затем Лубина, — сказал Цзю BoxingScene.

Муртазалиев и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.