Джонсон — о выходе Алжира из IBA: «Это гендерная чушь и игра в заблуждение»

Российский боксер Кевин Джонсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход национальной федерации бокса Алжира из состава международной ассоциации бокса (IBA) и их присоединение к международной федерации World Boxing.

«Это гендерная чушь и игра в заблуждение. Это портит спорт и его здравый смысл. Но, как только женщина будет драться с мужчиной и случится что-то ужасное, они тут же разберутся. А пока они играют с одной иллюзией», — сказал Джонсон «СЭ».

Альтернативная IBA организация World Boxing была создана в 2023 году. В настоящее время в нее входят 44 национальные ассоциации.