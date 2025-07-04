Семья Чавеса-младшего прокомментировала его возможную депортацию из США

Семья мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего выступила с заявлением после задержания спортсмена. Власти США намерены депортировать Чавеса-младшего на родину за просрочку визы и ложь при подаче заявления на получение грин-карты.

В Мексике в отношении бывшего чемпиона мира действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

«Мы полностью уверены в его невиновности. Мы твердо верим, что правильный курс заключается в том, чтобы позволить компетентным органам выполнять свою работу без внешнего давления или спекуляций», — цитирует родственников Los Angeles Times.

Адвокат 39-летнего боксера Майкл Голдстайн рассказал, что спортсмена задержали в тот момент, когда он ехал на скутере перед своим домом в престижном районе Лос-Анджелеса Студио-Сити, недалеко от Голливуда.

«Нынешние обвинения возмутительны и являются просто очередным поводом для запугивания общества», — цитирует Голдстайна AP.

Чавес имеет в профессиональном рекорде 53 победы, 7 поражений, 1 ничью и один несостоявшийся поединок. 29 июня он проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке в Анахайме (штат Калифорния, США).