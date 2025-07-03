Боксершу Лучкину отчислили из клуба «Боец» после инцидента с орангутангом

Директор и тренер боксерского клуба «Боец» Владимир Акатов сообщил, что боксершу Анастасию Лучкину отчислили из организации после того, как она дала орангутангу вейп.

«Мы выпустили приказ об отчислении Анастасии Лучкиной из клуба, и он уже вступил в действие. Она взрослый человек и должна отвечать за свои поступки», — цитирует Акатова РИА «Новости».

Ранее в Сети появился ролик, на котором Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения. В крымском парке «Тайган» сообщили, что животное идет на поправку.

22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии, в котором потерпела поражение. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.