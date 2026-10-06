Президент IBA Кремлев рассказал о дружбе с сыном Трампа

Президент IBA Умар Кремлев ответил на вопрос, оплачивал ли он часть свадьбы сына Дональда Трампа.

«Моя личная жизнь — не секрет. У меня все в соцсетях, я ничего не скрываю, всегда открыт перед всеми. Ну что я могу прокомментировать? Мы дружим. Это не секрет. Эта дружба основана только на развитии спорта, на традиционных ценностях, семейных ценностях и не более

Для меня это обычное явление. Я был на общем мероприятии, на свадьбе не был. Что касается того, вернул он те расходы или нет... Да, он вернул. Но я, честно говоря, даже не понял, за что. Это было общее мероприятие. Много мероприятий все проводят. Например, позову я гостей к себе на дачу. Я что, им счет потом выставлю? Это же глупости. Из этого сделали прямо что-то необычное, раздули. Почему нельзя дружить? Мы просто дружим. Мы проводим в Америке наши мероприятия IBA, я никогда никого не просил помогать нам их проводить. Мы просто дружим на основе спорта», — сказал Кремлев на пресс-конференции в Стамбуле.

В мае 2026 года Дональд Трамп-младший женился на Беттине Андерсон. В сентябре ProPublica сообщила, что Кремлев оплатил часть свадебных мероприятий на Багамах на сумму в сотни тысяч долларов; позже молодожены подтвердили, что Кремлев организовал для них две вечеринки в качестве подарка.