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Украинка Охота ушла с пьедестала перед исполнением гимна России на чемпионате Европы по боксу

Сергей Филин

Украинка Анна Охота покинула пьедестал на чемпионате Европы по боксу в Болгарии перед исполнением гимна России в честь победы Юлии Чумгалаковой, сообщает ТАСС.

В финальном поединке в весовой категории Чумгалакова победила Охоту и завоевала золотую медаль.

На церемонии награждения украинская спортсменка ушла с пьедестала после получения серебряной награды. После этого свою медаль получила Чумгалакова. Также Охота не стала делать совместное фото с россиянкой и бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Софии (Болгария) и завершится 25 сентября. Российские спортсмены принимают участие в турнире под эгидой World Boxing без ограничений.

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Источник: ТАСС
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