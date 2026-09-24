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Россиянин Дмитрий Карманов стал чемпионом Европы по боксу

Карманов выиграл золото чемпионата Европы по боксу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Карманов стал чемпионом Европы в весовой категории до 85 кг. Турнир проходит в Софии.

В финале 23-летний россиянин победил представителя Франции Жуниора Тада. Карманов является многократным призером чемпионатов России.

Ранее первую золотую медаль сборной России на турнире завоевала Юлия Чумгалакова, победившая в финале категории до 48 кг украинку Анну Охоту.

Серебряные медали выиграли Анастасия Демурчян в весе до 80 кг, Ксения Олифиренко — свыше 80 кг и Баир Батлаев — до 50 кг. Также на счету сборной России три бронзовые награды.

Чемпионат Европы под эгидой World Boxing продлится до 25 сентября. Российская команда выступает на турнире с флагом и гимном.

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