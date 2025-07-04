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IBA Bare Knuckle провела первые бои на голых кулаках в Турции

Сергей Ярошенко

В Турции прошли первые бои IBA Bare Knuckle на голых кулаках.

Главным событием турнира на голых кулаках стали бои Мурата Казгана (2-1), победившего Уилла Чоупа (3-7) единогласным решением судей, и Михаила Коханчика (1-0), победившего Эльнура Сулейманова (1-2) единогласным решением судей.

26 июля в Москве на площадке «Live Арена» пройдет первый турнир новой лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle. Главным событием турнира станет реванш между Саматом Абдырахмановым и Эмилем Новрузовым по прозвищу «Гладиатор».

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