Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

ЧЕ-2026 по боксу: результаты сборной России 24 сентября

Фото Федерация бокса России
В четверг, 24 сентября, в седьмой день соревнований, на ринг выйдут 10 российских боксеров.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты 24 сентября

1/2 финала

Женщины

До 54 кг. Анастасия Кооль (Россия) — Сара Чиркович (Сербия)

До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Эзра Йилдыз Караман (Турция)

Мужчины

До 55 кг. Вячеслав Рогозин (Россия) — Амин Маммадзада (Азербайджан)

До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Рами Киван (Болгария)

До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Оладимеджи Шитту (Англия)

Финал

Женщины

До 48 кг. Юлия Чумгалакова (Россия) — Анна Охота (Украина)

До 80 кг. Анастасия Демурчян (Россия) — Лиза О'Рурк (Ирландия)

Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко (Россия) — Хавванур Кетуда (Турция)

Мужчины

До 50 кг. Баир Батлаев (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан)

До 85 кг. Дмитрий Карманов (Россия) — Жуниор Тада (Франция)

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).

В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Все еще должен ужин». Чинахов и Кузьменко: контракты с «Питтсбургом» и игра с Малкиным
Китайская пловчиха в 13 лет взяла три золота на Азиаде. Гений и читер?
Карпин объяснял Соболеву, как играть в его команде, а Сафонов поразил больше всех. Что случилось в сборной России
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Любовь Тюрина
«Волейбол. Наши чемпионы» | Любовь Тюрина
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЧЕ-2026 по боксу: результаты сборной России 23 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости