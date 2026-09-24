ЧЕ-2026 по боксу: результаты сборной России 24 сентября

В четверг, 24 сентября, в седьмой день соревнований, на ринг выйдут 10 российских боксеров.

Чемпионат Европы по боксу. Результаты 24 сентября

1/2 финала

Женщины

До 54 кг. Анастасия Кооль (Россия) — Сара Чиркович (Сербия)

До 57 кг. Людмила Воронцова (Россия) — Эзра Йилдыз Караман (Турция)

Мужчины

До 55 кг. Вячеслав Рогозин (Россия) — Амин Маммадзада (Азербайджан)

До 75 кг. Исмаил Муцольгов (Россия) — Рами Киван (Болгария)

До 80 кг. Чеэрав Ашалаев (Россия) — Оладимеджи Шитту (Англия)

Финал

Женщины

До 48 кг. Юлия Чумгалакова (Россия) — Анна Охота (Украина)

До 80 кг. Анастасия Демурчян (Россия) — Лиза О'Рурк (Ирландия)

Свыше 80 кг. Ксения Олифиренко (Россия) — Хавванур Кетуда (Турция)

Мужчины

До 50 кг. Баир Батлаев (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан)

До 85 кг. Дмитрий Карманов (Россия) — Жуниор Тада (Франция)

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).

В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.