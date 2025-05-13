Мэнни Пакьяо вернули в рейтинг WBC

WBC представила свой обновленный рейтинг в полусреднем весе, в котором оказался филиппинец Мэнни Пакьяо. Он не выходил на профессиональный ринг с августа 2021 года.

Пакьяо расположился на пятом месте рейтинга. Это открыло ему возможность участвовать в поединке за титул чемпиона мира с 29-летним американцем Марио Барриосом. Ранее стало известно, что бой состоится в июле 2025 года.

Барриос является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC, у него 29 побед (18 из них — нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. У Пакьяо 62 победы (39 из них — нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.