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Лебедев о решении World Boxing допустить россиян: «Без нас соревнования становятся неконкурентными»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение World Boxing допустить российских боксеров до участия в международных турнирах с флагом и гимном.

«Я был уверен, что рано или поздно World Boxing вернет нас на международные арену. Было много стран, которые единогласно говорили, что без России соревнования становятся неконкурентными. Нас хоть и пытались мариновать, но мы упорно сопротивлялись. Я рад, что наши боксеры возвращаются на международную арену с российской символикой. И уверен, что после возвращения они покажут очень приличный и высокий уровень бокса», — сказал Лебедев «СЭ».

В апреле 2026 года World Boxing допустила россиян до участия в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Аналогичное решение было принято по боксерам из Белоруссии, однако с них все ограничения были сняты в начале мая.

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Бокс
Денис Лебедев
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