Ушел из жизни чемпион СССР по боксу Шипилов

Чемпион СССР по боксу Александр Шипилов скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Мастер спорта международного класса и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 10 мая.

«Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Шипилов — чемпион СССР 1973 года, серебряный (1971) и бронзовый (1969) призер чемпионата страны. Также в числе его наград победы на Спартакиаде народов СССР (1971) и в Кубке СССР.