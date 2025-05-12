Бокс/ММА
12 мая, 11:50

Ушел из жизни чемпион СССР по боксу Шипилов

Алина Савинова

Чемпион СССР по боксу Александр Шипилов скончался на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Мастер спорта международного класса и заслуженный тренер СССР ушел из жизни 10 мая.

«Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Шипилов — чемпион СССР 1973 года, серебряный (1971) и бронзовый (1969) призер чемпионата страны. Также в числе его наград победы на Спартакиаде народов СССР (1971) и в Кубке СССР.

Источник: Федерация бокса России
