World Boxing допустила российских боксеров до участия в международных турнирах с флагом и гимном

Всемирная боксерская организация (World Boxing) допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном, сообщает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года. Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно WB уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл. Продолжаем последовательно возвращать российский спорт в мировое спортивную семью», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

В апреле 2026 года World Boxing допустила россиян до участия в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Аналогичное решение было принято по боксерам из Белоруссии, однако с них все ограничения были сняты в начале мая.