Кремлев: «Гонорар чемпиона IBA Bare Knuckle составит 1 миллион долларов»

Президент IBA Умар Кремлев рассказал, какой гонорар будет получать чемпион лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle с 2027 года.

«У [боксеров] любителей раньше были гонорары 200, 300 тысяч долларов. Потихоньку мы поднимались. Сегодня у любителей на чемпионате мира призовой фонд 20 миллионов долларов. За первое место спортсмен будет получать миллион долларов. В следующем году чемпион в кулачке получит миллион долларов», — сказал Кремлев на пресс-конференции в Ташкенте.

По его мнению, чемпионат мира IBA для бокса более важное событие, чем олимпийский боксерский турнир.

«Главная задача, что у боксеров не было ограничений. Мы почему убрали барьер между любителями и профессионалами? Не все могут в любителях стать чемпионами мира, не все могут стать олимпийскими чемпионами. И не все могут стать чемпионами мира в профессионалах. Поэтому мы убрали этот барьер. Кто-то поехал на один турнир, кто-то на другой. Но главный турнир для каждого боксера — это чемпионат мира IBA. Это выше, чем Олимпиада. Призеры Олимпиады получают автоматом отбор на чемпионат мира», — добавил он.

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