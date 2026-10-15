Умер бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Хорхе Кастро

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе аргентинец Хорхе Кастро умер на 60-м году жизни, сообщает Clarin.

По информации издания, Кастро потерял сознание в зале для игры в бинго в городе Морон (Аргентина). Причина смерти пока не установлена. Отмечается, что бывший боксер страдал диабетом, а на момент потери сознания показатели инсулина в его крови находились за пределами нормы.

Кастро родился в 1967 году. За профессиональную карьеру он провел 144 боя, одержав 130 побед (90 нокаутом) при 11 поражениях.

В августе 1994 года аргентинец завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе, победив Реджи Джонсона. В декабре того же года Кастро защитил пояс в поединке с Джоном Дэвидом Джексоном, который журнал The Ring признал боем года.

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