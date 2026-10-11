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Российские боксеры завоевали четыре золотые медали на юношеском чемпионате Европы

Российские боксеры завоевали четыре золотые медали на юношеском чемпионате Европы

Сергей Ярошенко

Российские боксеры завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на чемпионате Европы среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в черногорской Будве.

Победителями турнира стали Елизавета Таратынова (до 48 кг), Дарья Сажина (до 60 кг), Акмал Дустиев (до 48 кг) и Сергей Курочкин (до 80 кг).

Серебряные награды завоевали Дарья Шиляева (до 70 кг), Матвей Зайцев (до 54 кг), Магомед Гаджиев (до 63 кг) и Абдуллах Вашаев (свыше 80 кг).

Бронзовыми призерами стали Юстина Ануфриева (до 66 кг), Полина Устименко (до 75 кг), Мария Крашенина (свыше 80 кг), Степан Демьянов (до 50 кг) и Роман Головко (до 75 кг).

Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы с национальными флагом и гимном.

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