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Альварес заявил, что хочет вернуться на ринг уже в феврале 2027 года

Игнат Апурин

Мексиканский боксер Сауль Альварес рассчитывает провести следующий поединок в феврале 2027 года. До этого ему предстоит встретиться с чемпионом WBC Кристианом Мбилли 31 октября.

В интервью The Ring, слова из которого приводит AllBoxing, Альварес заявил, что хотел бы вернуться на ринг вскоре после октябрьского боя. Он уточнил, что у него остаются два выступления по соглашению с Riyadh Season: предстоящая встреча с Мбилли и еще один поединок. Февраль пока обозначен как желаемый срок, а не утвержденная дата.

31 октября мексиканец будет претендовать на пояс WBC во втором среднем весе. Его соперник Мбилли подходит к встрече без поражений: на профессиональном ринге у него 29 побед и одна ничья. Поединок назначен в Эр-Рияде после переноса с сентября. Его проведение подтвердили организаторы турнира.

Альварес не выступал с сентября 2025 года, когда уступил Теренсу Кроуфорду решением судей и лишился чемпионских титулов. Следующий соперник мексиканца после боя с Мбилли пока не назван. План на февраль будет зависеть в том числе от результатов октябрьской встречи.

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Сауль Альварес
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