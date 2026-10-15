WBC разрешил Адамесу нетитульный бой 17 ноября под угрозой лишения пояса

Всемирный боксерский совет разрешил чемпиону мира в среднем весе Карлосу Адамесу провести нетитульный поединок 17 ноября. При поражении доминиканец лишится чемпионского статуса.

Решение опубликовано на официальном сайте WBC. Адамес попросил санкционирующую организацию разрешить ему выступить в бою, который не будет защитой титула. Совет удовлетворил обращение и установил условия для дальнейшего владения поясом: при поражении вакантным станет чемпионский титул WBC в среднем весе.

Если Адамес победит 17 ноября, следующим его соперником должен стать обязательный претендент Мейрим Нурсултанов из Казахстана. Победителю этой встречи затем предстоит бой с временным чемпионом WBC Хесусом Рамосом-младшим. Таким образом, организация определила последовательность обязательных поединков, но не объявила конкретного противника Адамеса на 17 ноября.

13 октября Zuffa Boxing сообщила о подписании многобойного соглашения с Адамесом. Сам боксер выступает в среднем весе и имеет профессиональный рекорд 25 побед, одно поражение и одну ничью. WBC планирует дополнительно рассмотреть ситуацию в дивизионе на конвенции, которая пройдет 8-13 ноября в Акапулько.