Боксерша Лучкина намерена продолжать карьеру после инцидента с орангутангом
Российская боксерша Анастасия Лучкина планирует продолжать участвовать в поединках после инцидента с орангутангом.
«Настя хочет продолжить профессиональную карьеру. Да, придется сменить тренеров и штаб», — цитирует представителя 24-летней спортсменки ТАСС.
Ранее в Сети появился ролик, на котором Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения. В крымском парке «Тайган» сообщили, что животное идет на поправку.
22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии, в котором потерпела поражение. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.
Источник: ТАСС
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