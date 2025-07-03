Боксерша Лучкина намерена продолжать карьеру после инцидента с орангутангом

Российская боксерша Анастасия Лучкина планирует продолжать участвовать в поединках после инцидента с орангутангом.

«Настя хочет продолжить профессиональную карьеру. Да, придется сменить тренеров и штаб», — цитирует представителя 24-летней спортсменки ТАСС.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Лучкина дала орангутангу покурить вейп, после чего состояние животного ухудшилось. Позднее спортсменка, чье поведение осудили в Федерации бокса России, принесла извинения. В крымском парке «Тайган» сообщили, что животное идет на поправку.

22 июня Лучкина провела профессиональный боксерский поединок в Индии, в котором потерпела поражение. На данный момент спортсменка уже вернулась в Россию.