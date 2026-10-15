Верховен согласился на бой с Уайлдером 11 декабря и ждет ответа американца

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен заявил о готовности выйти на боксерский поединок против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Встреча обсуждается для турнира 11 декабря.

В интервью talkSPORT Верховен сообщил, что получил предложение выступить против Уайлдера в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Голландец дал согласие на этот вариант, но уточнил, что детали еще необходимо обсудить. Ответ команды американца пока не получен, поэтому контракт на поединок не подписан.

Верховен большую часть карьеры выступал в кикбоксинге и долгое время был чемпионом GLORY в тяжелом весе. В мае 2026 года он встретился с Александром Усиком по правилам бокса и уступил после остановки боя в одиннадцатом раунде. После этого нидерландец получил несколько предложений о продолжении карьеры в профессиональном боксе.

Поединок Фьюри и Джошуа назначен на 11 декабря в Кардиффе. Возможное участие Верховена и Уайлдера в этом вечере пока остается предметом переговоров: официального объявления о таком бое организаторы не делали.