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Российский боксер Дмитрий Кудряшов оценил шансы австралийца Тима Цзю на победу в бою с кубинцем Ларой

Кудряшов о бое Цзю — Лара: «Не вижу, за счет чего Тим выиграет»

Алексей Михайлов

Российский боксер Дмитрий Кудряшов усомнился в шансах австралийца Тима Цзю одержать победу над кубинцем Эрисланди Ларой.

По информации инсайдеров, бой пройдет на территории Австралии в конце ноября. На кону в этом поединке — звание чемпиона среднего веса по версии WBA.

«Цзю ждет очень тяжелый бой, но Лара последний раз дрался год назад. В пользу кубинца говорит пластичность его движений. Он не дает по себе бить.

Не вижу сложностей, которые может ему доставить Тим Цзю. Таких соперников у Лары хватало. Не вижу, за счет чего Тим выиграет. Только если кубинец сильно постарел. Все зависит от Лары», — приводят слова Кудряшова «Сила Спорта».

43-летний Лара имеет результат 32-3-3 за карьеру, владея поясом WBA с 2023 года (и поясом WBA Regular с 2019-го). 31-летний Цзю имеет результат 28-3 за карьеру, в своем последнем поединке он одержал победу над американцем Эрролом Спенсом (28-2).

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Источник: «Сила Спорта»
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Тим Цзю
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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