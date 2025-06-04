Президент World Boxing извинился перед интерсексом Иман Хелиф

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст принес извинения после того, как олимпийская чемпионка Иман Хелиф была упомянута в заявлении организации о введении обязательного тестирования на пол, сообщает AP.

«Я обращаюсь ко всем вам, чтобы принести официальные и искренние извинения за это и признать, что ее личная жизнь должна была быть защищена», — написал президент World Boxing в официальном письме.

До этого в организации заявили, что снимают Иман с турнира Eindhoven Box Cup, намеченного в Нидерландах на 6—9 июня, и дисквалифицируют алжирку до тех пор, пока та не докажет свою принадлежность к женскому полу при помощи генного скрининга SRY.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф стала участницей скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. Международный олимпийский комитет (МОК), который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.