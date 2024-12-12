Биография скандальной боксерши Иман Хелиф: дисквалификация на чемпионате мира и победа на Олимпиаде

История алжирской спортсменки, прогремевшей на Олимпиаде в Париже.

Иман Хелиф

Дата рождения: 2 мая 1999 года

Место рождения: Тиарет (Лагуат, Алжир)

Рост: 178 см

Вид спорта: бокс

Весовая категория: полусредняя (до 66 кг)

Рекорд в любительском боксе (на декабрь 2024 года): 42-9

Рекорд в профессиональном боксе (на декабрь 2024 года): 1-0

Детство и юность Иман Хелиф

Иман Хелиф родилась 2 мая 1999 года в провинции Тиарет на северо-западе Алжира в семье сварщика и продавщицы. С шести лет Иман занималась футболом. Играла Хелиф весьма неплохо, а парни, боясь проиграть девчонке, затевали с ней драки. Боксом она всерьез заинтересовалась уже в подростковом возрасте после просмотра поединков на Олимпиаде в Рио-2016.

Тренировочный зал находился в 10 километрах от деревни, в которой жила семья Хелиф. Чтобы оплачивать проезд на автобусе, Иман собирала и сдавала металлолом, а ее мать продавала кускус. Насколько известно, отец не поддерживал ни одно начинание дочери, говоря, что эти виды спорта не для девочек. Такую точку зрения разделяют многие мужчины в мусульманском Алжире.

Начало боксерской карьеры Иман Хелиф

Иман дебютировала на международном уровне в 19 лет на чемпионате мира-2018 в Нью-Дели (Индия) в ноябре. Спортсменка выступила в весовой категории до 60 килограммов и заняла 17-е место после поражения в первом раунде Карине Ибрагимовой из Казахстана.

На чемпионате мира-2019 в Улан-Удэ в октябре Хелиф снова не удалось пройти дальше первого раунда. Уроженка Алжира проиграла россиянке Наталье Шадриной и заняла 33-е место.

В июле и августе 2021 года Иман в составе сборной Алжира выступила на отложенной на год из-за пандемии Олимпиаде в Токио. Спортсменка дошла до четвертьфинала в весовой категории до 60 кг и уступила на этой стадии ирландке Келли Харрингтон, которая впоследствии стала олимпийской чемпионкой.

В марте 2021 года Хелиф одержала победу на международном турнире «Босфор» в Стамбуле. В финале она выиграла бой с россиянкой Анастасией Беляковой раздельным решением судей.

В мае 2022 года на чемпионате мира в Стамбуле Хелиф дошла до финала и стала первой в истории Алжира финалисткой ЧМ по боксу. В поединке за золото алжирская боксерша уступила ирландке Эми Бродхерст.

В том же году Хелиф выиграла золото на Средиземноморских играх и чемпионате Африки среди любителей.

Марием Хомрани и Иман Хелиф на Олимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Отстранение Иман Хелиф от чемпионата мира-2023

Выступление Хелиф на чемпионате мира-2023 в Нью-Дели в марте закончилось скандалом. Иман вышла в финал в весовой категории до 66 кг. За несколько часов до решающего боя Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала алжирку, так как после серии тестов у нее обнаружили мужские хромосомы и повышенный уровень мужского гормона тестостерона.

«По результатам генетических тестов доказано, что они (касалось также боксерши из Тайваня Линь Юйтин. — Прим. «СЭ») имеют ХY-хромосомы. Их исключили из состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт», — объяснил решение об отстранении спортсменок глава организации IBA Умар Кремлев.

Россиянка Азалия Аминева выступала на ЧМ-2023 и рассказала про свой опыт противостояния с алжирской боксершей. «Помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Хорошо, что благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попытки обойти действующие правила допуска. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — заявила Аминева пресс-службе Федерации бокса России.

В конце марта 2023 года Олимпийский комитет Алжира сообщил о дисквалификации Хелиф по «медицинским показаниям». Алжирские СМИ объяснили это решение высоким уровнем тестостерона. «Люди сговорились против Алжира, чтобы его флаг не был поднят в честь завоевания золотой медали», — заявила сама Иман в марте 2023-го.

В июле Хелиф стала первой на Арабских играх в женском полусреднем весе. В январе 2024 года Иман назначили национальным послом ЮНИСЕФ.

«Для меня большая честь быть послом ЮНИСЕФ. Мое послание молодым людям — следуйте за своими мечтами. Не позволяйте препятствиям вставать на вашем пути, сопротивляйтесь любым препятствиям и преодолевайте их. Моя мечта — выиграть золотую медаль. Если я выиграю, матери и отцы увидят, как далеко могут зайти их дети. Я особенно хочу вдохновить девочек и детей, которые находятся в неблагоприятном положении в Алжире», — сказала Хелиф после назначения.

Иман Хелиф (слева) празднует победу в бою против Анджелой Карини (справа). Фото Global Look Press

Выступление Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже

Участие Хелиф в Олимпийских играх-2024 в Париже привело к новому витку скандала. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил кандидатуру алжирки, несмотря на дисквалификацию боксерши по линии Международной боксерской ассоциации. В июне 2023 года МОК лишил IBA признания, комитет сам организовывал олимпийский турнир по боксу в Париже. Для участников Олимпиады не проводятся гендерные тесты, а в паспорте спортсменок должен быть указан женский пол — все боксерши на Играх-2024 соответствовали этому требованию.

31 июля IBA выпустила заявление, что Хелиф была дисквалифицирована за то, что в 2022 и 2023 годах не прошла тест на определение пола. На следующий день МОК отреагировал своим заявлением, назвав проведенную процедуру неправомерной и незаконной.

Хелиф начала выступление на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг 1 августа. В первом бою алжирка на 46-й секунде первого раунда сломала нос противостоящей ей итальянке Анджеле Карини. Соперница отказалась от продолжения поединка, а Иман вышла в четвертьфинал.

«Мне было безумно больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Никогда не чувствовала столь сильного удара. Не собиралась сдаваться, но удар был слишком болезненным, и поэтому сказала себе «хватит». Ухожу с высоко поднятой головой», — цитировало Карини издание La Gazzetta dello Sport.

Пользователи соцсетей остро отреагировали на победу алжирской боксерши. В частности, не осталась в стороне британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг:

«Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждается страданиями женщины, которую только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил. Девушка потеряла все, так как вы позволили мужчине выйти против нее на ринг. Вы омерзительны! Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини, — написала Роулинг.

Американский миллиардер Илон Маск также не поддержал выступление спортсменки на Олимпиаде. Бизнесмен в принадлежащей ему соцсети Х процитировал слова пловчихи Райли Гейнс: «Мужчинам нет места в женском спорте» — и добавил от себя: «Однозначно».

Отец Иман в попытке защитить дочь распространил ее фотографию в детстве, где она выглядит как девочка. Амар Хелиф сказал, что направленная в сторону Иман критика выводит ее из равновесия и мешает завоевать золотую медаль.

4 августа генеральный секретарь IBA Иштван Ковач заявил, что по результатам одного из гендерных тестов на ЧМ-2022 «Иман Хелиф фактически являлась мужчиной». Ковач сказал, что немедленно сообщил об этом в МОК, но ответа не получил. 5 августа на пресс-конференции IBA президент организации Умар Кремлев ответил на вопросы о проведении гендерных тестов, заявил о несправедливом превосходстве Иман над соперницами и своем желании из-за этой ситуации начать судебное преследование президента МОК Томаса Баха.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В то же время Хелиф рассказала арабскому телеканалу SNTV о травле, которой подверглась во время Олимпиады. На вопросы о гендерных тестах она отвечать отказалась.

«Обращаюсь ко всем людям мира с призывом соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию. Воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это имеет последствия, огромные последствия. Она может уничтожить людей, убить мысли, дух и разум. Это разделяет людей. И поэтому я прошу их воздержаться от издевательств. Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины и представительницы женского пола», — заявила спортсменка.

Несмотря на скандальный и негативный фон, Хелиф продолжала двигаться по турнирной сетке. В четвертьфинале 3 августа она победила Луцу Хамори из Венгрии, в полуфинале 6 августа — вице-чемпионку планеты Джанджем Суваннапхенг из Таиланда. В поединке за золото 9 августа алжирке противостояла действующая чемпионка мира китаянка Ян Лю (эти соперницы должны были биться в финале ЧМ-2023). Иман одержала победу и стала первой обладательницей золотой медали из Алжира в женском боксе.

Иман Хелиф в финальном бою против Ян Лю. Фото Global Look Press

«Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать. Ответ всегда был на ринге. Я имею полное право участвовать в турнире, я такая же женщина, как и все остальные. Я родилась женщиной, я жила как женщина и соревновалась как женщина — в этом нет никаких сомнений. Нападки придают особые краски моему успеху, у которого, конечно, есть враги», — так Хелиф подвела итог своей истории на Играх-2024.

Мировые СМИ и легенды спорта обрушились на МОК с критическими выпадами. При этом некоторые звезды потом извинялись за свои слова из-за того, что неверно трактовали причину ее интерсексуальности.

Хелиф была названа знаменосцем сборной Алжира на закрытии Олимпиады в Париже, церемония прошла на стадионе «Стад де Франс»

11 августа. Боксерша должна была нести флаг своей страны вместе с легкоатлетом Джамелем Седжати. Однако в итоге пару бронзовому призеру Игр-2024 в беге на 800 метров составила гимнастка Кайлия Немур — 18-летняя чемпионка Парижа в соревнованиях на брусьях, которая до этого представляла на соревнованиях Францию. При этом Иман присутствовала на закрытии, широко улыбалась и демонстрировала в телекамеры золотую медаль.

Иман Хелиф на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Фото Getty Images

Олимпийский комитет Алжира оперативно прокомментировал ситуацию. «Это совершенно нормально, что Иман Хелиф не несет флаг Алжира, хотя мы и объявляли, что она это сделает. Кайлия Немур — молодая спортсменка, и совершенно правильно, что она взяла на себя эту роль. В этом нет ничего необычного», — говорилось в заявлении.

Через несколько дней после финала Олимпиады появилась информация о желании Хелиф подать в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг за «акты киберпреследования при отягчающих обстоятельствах». Подобное преступление по Уголовному кодексу Франции предполагает от двух до пяти лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч евро, а также за разжигание ненависти в интернете грозит дополнительный штраф в размере 250 тысяч евро.

В октябре 2024 года Иман заявила о своих планах начать профессиональную боксерскую карьеру. При этом спортсменка снялась в нескольких гламурных фотосессиях, в том числе продвигающих ее женственность.

Медицинское обследование Иман Хелиф

В начале ноября 2024 года французское издание Le Correstpondent опубликовало расследование, согласно которому организм Хелиф действительно имеет мужские черты. В качестве подтверждения данного факта используется не только тест на хромосомы.

Автор издания Джаффар Айт Айди привел медицинский отчет за июнь 2023 года, который составили эндокринологи Сумай Федаль и Жак Янг. По их заключению, у боксерши отсутствует матка, но есть «яичники в животе», а также микропенис в форме клитора. Объясняется это дефицитом 5-альфа-редуктазы (нарушение полового развития у мужчин). Таких детей при рождении определяют девочками, но во время взросления у них начинают развиваться мужские особенности — увеличивается мышечная масса, растут волосы на теле, нет развития грудной ткани и отсутствуют менструации.

Вскоре стало известно, что Хелиф готовится подавать в суд — и на издание, и на всех, кто распространял якобы недостоверную информацию. Об этом сообщили в МОК.

«Хелиф подала в суд на лиц, которые комментировали ее половую принадлежность во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит иск в ответ на последние сообщения французского издания Le Correspondent», — заявил представитель МОК в комментарии для The Guardian.

Достижения Иман Хелиф

Победитель Олимпийских игр (2024)

Серебряный призер чемпионата мира (2022)

Победитель чемпионата Африки (2022)

Победитель Арабских игр (2023)

Победитель Средиземноморских игр (2022)

Фото Global Look Press

Личная жизнь Иман Хелиф

Иман активно ведет социальные сети, в которых публикует хронику своей спортивной карьеры. Из-за шумихи с гендерной принадлежностью олимпийская чемпионка предпочитает не выносить подробности своей личной жизни на всеобщее обозрение.

Социальные сети Иман Хелиф