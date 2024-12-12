Биография скандальной боксерши Иман Хелиф: дисквалификация на чемпионате мира и победа на Олимпиаде
Иман Хелиф
Дата рождения: 2 мая 1999 года
Место рождения: Тиарет (Лагуат, Алжир)
Рост: 178 см
Вид спорта: бокс
Весовая категория: полусредняя (до 66 кг)
Рекорд в любительском боксе (на декабрь 2024 года): 42-9
Рекорд в профессиональном боксе (на декабрь 2024 года): 1-0
Детство и юность Иман Хелиф
Иман Хелиф родилась 2 мая 1999 года в провинции Тиарет на северо-западе Алжира в семье сварщика и продавщицы. С шести лет Иман занималась футболом. Играла Хелиф весьма неплохо, а парни, боясь проиграть девчонке, затевали с ней драки. Боксом она всерьез заинтересовалась уже в подростковом возрасте после просмотра поединков на Олимпиаде в Рио-2016.
Тренировочный зал находился в 10 километрах от деревни, в которой жила семья Хелиф. Чтобы оплачивать проезд на автобусе, Иман собирала и сдавала металлолом, а ее мать продавала кускус. Насколько известно, отец не поддерживал ни одно начинание дочери, говоря, что эти виды спорта не для девочек. Такую точку зрения разделяют многие мужчины в мусульманском Алжире.
Начало боксерской карьеры Иман Хелиф
Иман дебютировала на международном уровне в 19 лет на чемпионате мира-2018 в Нью-Дели (Индия) в ноябре. Спортсменка выступила в весовой категории до 60 килограммов и заняла 17-е место после поражения в первом раунде Карине Ибрагимовой из Казахстана.
На чемпионате мира-2019 в Улан-Удэ в октябре Хелиф снова не удалось пройти дальше первого раунда. Уроженка Алжира проиграла россиянке Наталье Шадриной и заняла 33-е место.
В июле и августе 2021 года Иман в составе сборной Алжира выступила на отложенной на год из-за пандемии Олимпиаде в Токио. Спортсменка дошла до четвертьфинала в весовой категории до 60 кг и уступила на этой стадии ирландке Келли Харрингтон, которая впоследствии стала олимпийской чемпионкой.
В марте 2021 года Хелиф одержала победу на международном турнире «Босфор» в Стамбуле. В финале она выиграла бой с россиянкой Анастасией Беляковой раздельным решением судей.
В мае 2022 года на чемпионате мира в Стамбуле Хелиф дошла до финала и стала первой в истории Алжира финалисткой ЧМ по боксу. В поединке за золото алжирская боксерша уступила ирландке Эми Бродхерст.
В том же году Хелиф выиграла золото на Средиземноморских играх и чемпионате Африки среди любителей.
Отстранение Иман Хелиф от чемпионата мира-2023
Выступление Хелиф на чемпионате мира-2023 в Нью-Дели в марте закончилось скандалом. Иман вышла в финал в весовой категории до 66 кг. За несколько часов до решающего боя Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала алжирку, так как после серии тестов у нее обнаружили мужские хромосомы и повышенный уровень мужского гормона тестостерона.
«По результатам генетических тестов доказано, что они (касалось также боксерши из Тайваня Линь Юйтин. — Прим. «СЭ») имеют ХY-хромосомы. Их исключили из состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт», — объяснил решение об отстранении спортсменок глава организации IBA Умар Кремлев.
Россиянка Азалия Аминева выступала на ЧМ-2023 и рассказала про свой опыт противостояния с алжирской боксершей. «Помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Хорошо, что благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили. К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попытки обойти действующие правила допуска. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — заявила Аминева пресс-службе Федерации бокса России.
В конце марта 2023 года Олимпийский комитет Алжира сообщил о дисквалификации Хелиф по «медицинским показаниям». Алжирские СМИ объяснили это решение высоким уровнем тестостерона. «Люди сговорились против Алжира, чтобы его флаг не был поднят в честь завоевания золотой медали», — заявила сама Иман в марте 2023-го.
В июле Хелиф стала первой на Арабских играх в женском полусреднем весе. В январе 2024 года Иман назначили национальным послом ЮНИСЕФ.
«Для меня большая честь быть послом ЮНИСЕФ. Мое послание молодым людям — следуйте за своими мечтами. Не позволяйте препятствиям вставать на вашем пути, сопротивляйтесь любым препятствиям и преодолевайте их. Моя мечта — выиграть золотую медаль. Если я выиграю, матери и отцы увидят, как далеко могут зайти их дети. Я особенно хочу вдохновить девочек и детей, которые находятся в неблагоприятном положении в Алжире», — сказала Хелиф после назначения.
Выступление Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже
Участие Хелиф в Олимпийских играх-2024 в Париже привело к новому витку скандала. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил кандидатуру алжирки, несмотря на дисквалификацию боксерши по линии Международной боксерской ассоциации. В июне 2023 года МОК лишил IBA признания, комитет сам организовывал олимпийский турнир по боксу в Париже. Для участников Олимпиады не проводятся гендерные тесты, а в паспорте спортсменок должен быть указан женский пол — все боксерши на Играх-2024 соответствовали этому требованию.
31 июля IBA выпустила заявление, что Хелиф была дисквалифицирована за то, что в 2022 и 2023 годах не прошла тест на определение пола. На следующий день МОК отреагировал своим заявлением, назвав проведенную процедуру неправомерной и незаконной.
Хелиф начала выступление на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг 1 августа. В первом бою алжирка на 46-й секунде первого раунда сломала нос противостоящей ей итальянке Анджеле Карини. Соперница отказалась от продолжения поединка, а Иман вышла в четвертьфинал.
«Мне было безумно больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Никогда не чувствовала столь сильного удара. Не собиралась сдаваться, но удар был слишком болезненным, и поэтому сказала себе «хватит». Ухожу с высоко поднятой головой», — цитировало Карини издание La Gazzetta dello Sport.
Пользователи соцсетей остро отреагировали на победу алжирской боксерши. В частности, не осталась в стороне британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг:
«Ухмылка мужчины, который знает, что его защищает женоненавистническая спортивная организация, наслаждается страданиями женщины, которую только что ударил кулаком по голове и чьи жизненные амбиции он только что разбил. Девушка потеряла все, так как вы позволили мужчине выйти против нее на ринг. Вы омерзительны! Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини, — написала Роулинг.
Американский миллиардер Илон Маск также не поддержал выступление спортсменки на Олимпиаде. Бизнесмен в принадлежащей ему соцсети Х процитировал слова пловчихи Райли Гейнс: «Мужчинам нет места в женском спорте» — и добавил от себя: «Однозначно».
Отец Иман в попытке защитить дочь распространил ее фотографию в детстве, где она выглядит как девочка. Амар Хелиф сказал, что направленная в сторону Иман критика выводит ее из равновесия и мешает завоевать золотую медаль.
4 августа генеральный секретарь IBA Иштван Ковач заявил, что по результатам одного из гендерных тестов на ЧМ-2022 «Иман Хелиф фактически являлась мужчиной». Ковач сказал, что немедленно сообщил об этом в МОК, но ответа не получил. 5 августа на пресс-конференции IBA президент организации Умар Кремлев ответил на вопросы о проведении гендерных тестов, заявил о несправедливом превосходстве Иман над соперницами и своем желании из-за этой ситуации начать судебное преследование президента МОК Томаса Баха.
В то же время Хелиф рассказала арабскому телеканалу SNTV о травле, которой подверглась во время Олимпиады. На вопросы о гендерных тестах она отвечать отказалась.
«Обращаюсь ко всем людям мира с призывом соблюдать олимпийские принципы и Олимпийскую хартию. Воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это имеет последствия, огромные последствия. Она может уничтожить людей, убить мысли, дух и разум. Это разделяет людей. И поэтому я прошу их воздержаться от издевательств. Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины и представительницы женского пола», — заявила спортсменка.
Несмотря на скандальный и негативный фон, Хелиф продолжала двигаться по турнирной сетке. В четвертьфинале 3 августа она победила Луцу Хамори из Венгрии, в полуфинале 6 августа — вице-чемпионку планеты Джанджем Суваннапхенг из Таиланда. В поединке за золото 9 августа алжирке противостояла действующая чемпионка мира китаянка Ян Лю (эти соперницы должны были биться в финале ЧМ-2023). Иман одержала победу и стала первой обладательницей золотой медали из Алжира в женском боксе.
«Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать. Ответ всегда был на ринге. Я имею полное право участвовать в турнире, я такая же женщина, как и все остальные. Я родилась женщиной, я жила как женщина и соревновалась как женщина — в этом нет никаких сомнений. Нападки придают особые краски моему успеху, у которого, конечно, есть враги», — так Хелиф подвела итог своей истории на Играх-2024.
Мировые СМИ и легенды спорта обрушились на МОК с критическими выпадами. При этом некоторые звезды потом извинялись за свои слова из-за того, что неверно трактовали причину ее интерсексуальности.
Хелиф была названа знаменосцем сборной Алжира на закрытии Олимпиады в Париже, церемония прошла на стадионе «Стад де Франс»
11 августа. Боксерша должна была нести флаг своей страны вместе с легкоатлетом Джамелем Седжати. Однако в итоге пару бронзовому призеру Игр-2024 в беге на 800 метров составила гимнастка Кайлия Немур — 18-летняя чемпионка Парижа в соревнованиях на брусьях, которая до этого представляла на соревнованиях Францию. При этом Иман присутствовала на закрытии, широко улыбалась и демонстрировала в телекамеры золотую медаль.
Олимпийский комитет Алжира оперативно прокомментировал ситуацию. «Это совершенно нормально, что Иман Хелиф не несет флаг Алжира, хотя мы и объявляли, что она это сделает. Кайлия Немур — молодая спортсменка, и совершенно правильно, что она взяла на себя эту роль. В этом нет ничего необычного», — говорилось в заявлении.
Через несколько дней после финала Олимпиады появилась информация о желании Хелиф подать в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг за «акты киберпреследования при отягчающих обстоятельствах». Подобное преступление по Уголовному кодексу Франции предполагает от двух до пяти лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч евро, а также за разжигание ненависти в интернете грозит дополнительный штраф в размере 250 тысяч евро.
В октябре 2024 года Иман заявила о своих планах начать профессиональную боксерскую карьеру. При этом спортсменка снялась в нескольких гламурных фотосессиях, в том числе продвигающих ее женственность.
Медицинское обследование Иман Хелиф
В начале ноября 2024 года французское издание Le Correstpondent опубликовало расследование, согласно которому организм Хелиф действительно имеет мужские черты. В качестве подтверждения данного факта используется не только тест на хромосомы.
Автор издания Джаффар Айт Айди привел медицинский отчет за июнь 2023 года, который составили эндокринологи Сумай Федаль и Жак Янг. По их заключению, у боксерши отсутствует матка, но есть «яичники в животе», а также микропенис в форме клитора. Объясняется это дефицитом 5-альфа-редуктазы (нарушение полового развития у мужчин). Таких детей при рождении определяют девочками, но во время взросления у них начинают развиваться мужские особенности — увеличивается мышечная масса, растут волосы на теле, нет развития грудной ткани и отсутствуют менструации.
Вскоре стало известно, что Хелиф готовится подавать в суд — и на издание, и на всех, кто распространял якобы недостоверную информацию. Об этом сообщили в МОК.
«Хелиф подала в суд на лиц, которые комментировали ее половую принадлежность во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит иск в ответ на последние сообщения французского издания Le Correspondent», — заявил представитель МОК в комментарии для The Guardian.
Достижения Иман Хелиф
-
Победитель Олимпийских игр (2024)
-
Серебряный призер чемпионата мира (2022)
-
Победитель чемпионата Африки (2022)
-
Победитель Арабских игр (2023)
-
Победитель Средиземноморских игр (2022)
Личная жизнь Иман Хелиф
Иман активно ведет социальные сети, в которых публикует хронику своей спортивной карьеры. Из-за шумихи с гендерной принадлежностью олимпийская чемпионка предпочитает не выносить подробности своей личной жизни на всеобщее обозрение.
Социальные сети Иман Хелиф
-
Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)