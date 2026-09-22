ЧЕ-2026 по боксу: расписание и результаты сборной России 22 сентября
Во вторник, 22 сентября, в пятый день соревнований выступят несколько российских боксеров.
Чемпионат Европы по боксу. Расписание и результаты 22 сентября
Дневная сессия, четвертьфиналы
13:30 мск. Женщины. До 51 кг. 1/4 финала
14:00. Женщины. До 65 кг. 1/4 финала
14:30. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала
15:00. Мужчины. До 55 кг. 1/4 финала
15:30. Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала
Вечерняя сессия, четвертьфиналы
18:00. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала
18:30. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала
19:00. Женщины. До 80 кг. 1/4 финала
19:30. Мужчины. До 50 кг. 1/4 финала
20:00. Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала
Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).
В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
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