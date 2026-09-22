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ЧЕ-2026 по боксу: расписание и все результаты дня сборной России 22 сентября

ЧЕ-2026 по боксу: расписание и результаты сборной России 22 сентября

Фото Федерация бокса России

Во вторник, 22 сентября, в пятый день соревнований выступят несколько российских боксеров.

Чемпионат Европы по боксу. Расписание и результаты 22 сентября

Дневная сессия, четвертьфиналы

13:30 мск. Женщины. До 51 кг. 1/4 финала

14:00. Женщины. До 65 кг. 1/4 финала

14:30. Женщины. До 70 кг. 1/4 финала

15:00. Мужчины. До 55 кг. 1/4 финала

15:30. Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала

Вечерняя сессия, четвертьфиналы

18:00. Женщины. До 48 кг. 1/4 финала

18:30. Женщины. До 75 кг. 1/4 финала

19:00. Женщины. До 80 кг. 1/4 финала

19:30. Мужчины. До 50 кг. 1/4 финала

20:00. Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября на «Асикс Арене» в Софии (Болгария).

В турнире принимают участие более 400 боксеров из 50 стран Европы. Российские спортсмены выступают с флагом и гимном.

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