Призер Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Руфат Рискиев умер в возрасте 76 лет

Серебряный призер Олимпийских игр узбекский боксер Руфат Рискиев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

«Сегодня после продолжительной болезни на 77-м году жизни ушел из жизни Руфат Асадович Рискиев, легенда узбекского и мирового бокса», — цитирует пресс-службу Федерации бокса Узбекистана РИА Новости.

Рискиев выступал в весовой категории до 75 кг. Он четырежды становился чемпионом СССР, завоевал серебро Олимпийских игр 1976 года в Монреале и золото чемпионата мира по боксу в 1974 году.

В 2016 году спортсмену ампутировали правую ногу из-за тяжелого осложнения тромбоза вен.